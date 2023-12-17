Стилист Лисовец посоветовал отказаться от супермини и декольте на корпоративе

Одежда должна быть не слишком откровенной, потому что это мероприятие с коллегами.

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Стилист Владислав Лисовец в разговоре со «Звездой» заявил, что в новогоднюю ночь лучше одеваться так, как хочется. По его мнению, не следует привязываться к цвету года, лучше отбросить суеверия.

«Если вы суеверны, то просто либо приобретите белье цвета года, либо повяжите ленту. На самом деле прочувствуйте свой наряд, будьте в том, что вам ближе, или примерьте на себя то, что вы никогда не примеряли», - сказал она.

Напомним, наступающий 2024-ый - это год Зеленого Деревянного Дракона. Астролог Лилия Любимова в разговоре с радио Sputnik посоветовала россиянам встретить этот праздник в оттенках зеленого цвета. Также она предложила добавить к образу серебро, золото или красную деталь.

Если вы отмечаете дома, это не повод не наряжаться, потому что в любом случае Новый год - это праздник, отметил Лисовец.

«Мне кажется, дома быть в красивом платье или костюме, это абсолютно нормально. Делаете вы это для себя в первую очередь, поэтому и ваш наряд должен быть праздничным», - сказал он.

Если вам нужен наряд на корпоратив, то одежда должна быть не слишком откровенной, потому что это мероприятие с коллегами. Лучше отказаться от супермини, открытого декольте, наряд должен быть сдержанным.

Ранее дизайнер Татьяна Весенняя в разговоре со «Звездой» рассказала о трендах в украшении новогодней елки. Она также объяснила, как быть, если не хочется следовать за модой и покупать новый декор.