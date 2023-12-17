Путин: Россия не может в обмен на колбасу отдать свой суверенитет

Все решения РФ будет принимать сама, без чужих подсказок, заявил российский лидер.

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Россия не может как некоторые страны в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал в ходе съезда партии «Единая Россия».

«Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом», - сказал он.

По словам российского лидера, все решения РФ будет принимать сама, без чужих подсказок от других стран.

Кроме того, глава государства призвал отказаться от того, что разъединяет, отбросить это в сторону.

Ранее Путин, отвечая на вопросы в ходе программы «Итоги года», заявил, что существование нашей страны без суверенитета невозможно.