В стране и мире Путин: существование России без суверенитета невозможно Анна Назайкина Таким образом российский лидер ответил на вопрос о том, какие задачи внутри страны и за рубежом он считает главными. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Существование России без суверенитета невозможно, заявил в ходе «Итогов года» президент РФ Владимир Путин. Таким образом глава государства ответил на вопрос о том, какие задачи внутри страны и за рубежом, по его мнению, являются главными. «Не грех повториться: для такой страны, как Россия, существование нашей страны без суверенитета невозможно. Ее просто не будет, во всяком случае, в том виде, в котором она сегодня существует», - сказал он. Главной задачей российский лидер назвал укрепление суверенитета - внешнего, общественного - в сфере политики и экономики. Экспертное мнение и аналитика