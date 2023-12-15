«Белый» мегаполис: циклон «Ваня» обрушил на Москву мощнейший за полвека снегопад

Особенно сложная ситуация на МКАД и эстакадах - грузовики скользят, не могут подняться на гористых участках и буксуют.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Москву пришел снегопад, который может стать самым мощным за всю историю метеонаблюдений. Синоптики говорят, что за сутки выпадет более 23 сантиметров осадков.

И, судя по тому, что творится за окном, им стоит верить. Снег идет уже несколько часов. На дорогах заносы. Особенно сложная ситуация на МКАД и эстакадах - большегрузы скользят, не могут подняться на гористых участках, буксуют. Коммунальные службы переведены в усиленный режим. Все это устроил циклон «Ваня».

Сильный снегопад обрушился не только на мегаполис. Так, на федеральной трассе М-4 «Дон» в сторону столицы образовалась огромная пробка - около 10 километров. Она возникла из-за массовой аварии в Тульской области. Там столкнулись пять машин, в том числе фура, которая перегородила дорогу.

В самой Туле тоже все стоит. Из дворов не выехать. Еще хуже ситуация в Брянске. Там к снегопаду добавился ледяной дождь. В Брянской и Орловской областях из-за непогоды ряд школ перевели на дистанционное обучение.