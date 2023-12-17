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Крашенинников заявил о необходимости пересмотра УК РФ

Ян Брацкий
15:31 17.12.2023
Речь об ответственности за экономические преступления и прочие статьи.
Крашенинников заявил о необходимости пересмотра УК РФ
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Global Look Press
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Уголовный кодекс России нуждается в незначительном пересмотре, а некоторые статьи необходимо смягчить. Это касается ответственности за экономические правонарушения и «какие-то другие» статьи. К такому выводу пришел председатель Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Мы Уголовный кодекс постоянно смотрим, но боюсь, что смотрим конкретные нормы, а надо бы в целом еще раз посмотреть, проанализировать. Мне кажется, можно что-то чуть-чуть смягчить, не хочется говорить - либерализовать. Я считаю, это надо делать», - цитирует его «Интерфакс».

Ранее стало известно, что глава государства поручил законодателям и парламентариям оценить строгость наказаний за экономические преступления. По словам российского лидера, о строгости наказания за экономические преступления должен думать законодатель. Также Путин признался, что «оторопел», когда услышал о том, что за некоторые экономические преступления могут дать 14-15 лет.

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