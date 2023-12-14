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Путин: пока закон существует, его надо исполнять

Максим Крюков
14:23 14.12.2023
Российский лидер заявил, что попросит законодателей оценить строгость наказаний за экономические преступления.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин заявил, что поручит законодателям, депутатам Государственной думы РФ, оценить строгость наказаний за экономические преступления и «соответствующим образом отреагировать».

«У меня, я вам честно скажу, как у гражданина, тоже вызывает вопрос, нужно ли за решетку прятать на 14 лет», - сказал он.

По словам российского лидера, о строгости наказания за экономические преступления должен думать законодатель.

«То, что надо об этом подумать, это верно. Но пока закон существует, его надо исполнять», - подчеркнул глава государства.

Он также признался, что «оторопел», когда услышал о том, что за некоторые экономические преступления могут дать 14-15 лет. При этом Путин напомнил, что во многих странах Европы за преступления в сферах экономической, налоговой и антимонопольной деятельности люди могут получить до 100 лет тюремного заключения.

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