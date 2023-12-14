В стране и мире Путин: пока закон существует, его надо исполнять Максим Крюков Российский лидер заявил, что попросит законодателей оценить строгость наказаний за экономические преступления. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что поручит законодателям, депутатам Государственной думы РФ, оценить строгость наказаний за экономические преступления и «соответствующим образом отреагировать». «У меня, я вам честно скажу, как у гражданина, тоже вызывает вопрос, нужно ли за решетку прятать на 14 лет», - сказал он. По словам российского лидера, о строгости наказания за экономические преступления должен думать законодатель. «То, что надо об этом подумать, это верно. Но пока закон существует, его надо исполнять», - подчеркнул глава государства. Он также признался, что «оторопел», когда услышал о том, что за некоторые экономические преступления могут дать 14-15 лет. При этом Путин напомнил, что во многих странах Европы за преступления в сферах экономической, налоговой и антимонопольной деятельности люди могут получить до 100 лет тюремного заключения. Экспертное мнение и аналитика