Трамп заявил, что Байден представляет собой угрозу демократии

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Американский президент Джо Байден представляет собой угрозу демократии. Об этом заявил его предшественник Дональд Трамп на встрече с избирателями в Нью-Гэмпшире. По его словам, в Белом доме ради победы готовы нарушить даже конституцию.

«Джо Байден представляет собой угрозу демократии», - цитирует ТАСС слова бывшего лидера США.

Кроме того, Дональд Трамп процитировал заявление российского президента Владимира Путина о том, что преследование оппонентов показывает загнивание американской системы.

Напомним, ранее бывший лидер США отмечал, что его участие в выборах является крестовым походом против Джо Байдена и преступников в его администрации.