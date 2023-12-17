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Трамп заявил, что Байден представляет собой угрозу демократии

Сергей Лебедев
01:45 17.12.2023
Бывший президент уверен, что в Белом доме ради победы готовы нарушить конституцию.
Трамп заявил, что Байден представляет собой угрозу демократии
© Фото: Delcia LopezKeystone Press Agency, Global Look Press
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Американский президент Джо Байден представляет собой угрозу демократии. Об этом заявил его предшественник Дональд Трамп на встрече с избирателями в Нью-Гэмпшире. По его словам, в Белом доме ради победы готовы нарушить даже конституцию.

«Джо Байден представляет собой угрозу демократии», - цитирует ТАСС слова бывшего лидера США.

Кроме того, Дональд Трамп процитировал заявление российского президента Владимира Путина о том, что преследование оппонентов показывает загнивание американской системы.

Напомним, ранее бывший лидер США отмечал, что его участие в выборах является крестовым походом против Джо Байдена и преступников в его администрации.

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