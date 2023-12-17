В Минобороны России также сообщили, что в районе Константиновки российские войска поразили пусковую установку РСЗО HIMARS производства США.

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Российские военнослужащие уничтожили командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что объект противника был разгромлен благодаря действиям оперативно-тактической авиации, расчетов БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Помимо этого, российские войска поразили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства в районе населенного пункта Константиновка ДНР.

В МО РФ добавили, что на аэродроме Канатово Кировоградской области и Староконстантинов Хмельницкой области были поражены склады топлива для авиатехники украинских боевиков, а также живая сила и военная техника противника в 132-х районах.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что ВС РФ нанесли поражение бойцам спецназа «Азова»* в районе Серебрянского лесничества. По его словам, потери неприятеля на Краснолиманском направлении составили до 100 боевиков.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.