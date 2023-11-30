Al Jazeera: Израиль освободил шестую группу из 33 палестинских заключенных

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Шестая и последняя группа палестинских заключенных в составе 30 человек освобождена Израилем, сообщает телеканал Al Jazeera.

Один из автобусов Красного Креста с освобожденными выехал из израильской тюрьмы Офер и направляется в Рамаллу. Отмечается, что освобождение было отложено на несколько часов из-за столкновений между израильскими силами и палестинцами в городе Бейтуния, где расположена тюрьма Офер.

Напомним, что освобождения заложников и заключенных осуществляется в рамках соглашения с палестинским движением ХАМАС, которое было достигнуто утром 24 ноября. Тогда стороны договорились о четырехдневном перемирии. Затем оно было продлено еще на двое суток до 29 ноября. Ожидается, что палестинское движение ХАМАС и Израиль продлят временное перемирие еще на два дня.