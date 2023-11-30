В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Al Jazeera: Израиль освободил шестую группу из 33 палестинских заключенных

Ирина Егорова
03:50 30.11.2023
Автобус с освобожденными выехал из израильской тюрьмы Офер в Рамаллу.
Al Jazeera: Израиль освободил шестую группу из 33 палестинских заключенных
© Фото: Ayman NobaniXinHua, Global Look Press
Читайте нас на:

Шестая и последняя группа палестинских заключенных в составе 30 человек освобождена Израилем, сообщает телеканал Al Jazeera.

Один из автобусов Красного Креста с освобожденными выехал из израильской тюрьмы Офер и направляется в Рамаллу. Отмечается, что освобождение было отложено на несколько часов из-за столкновений между израильскими силами и палестинцами в городе Бейтуния, где расположена тюрьма Офер.

Напомним, что освобождения заложников и заключенных осуществляется в рамках соглашения с палестинским движением ХАМАС, которое было достигнуто утром 24 ноября. Тогда стороны договорились о четырехдневном перемирии. Затем оно было продлено еще на двое суток до 29 ноября. Ожидается, что палестинское движение ХАМАС и Израиль продлят временное перемирие еще на два дня. 

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.