В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Стоял там, насупился»: Путин рассказал, как в детстве мама поставила его в угол

Максим Крюков
13:38 17.12.2023
По словам президента, мама пыталась добиться от него извинений, но «не вытерпела, схватила, на руки взяла и начала зацеловывать во все места».
«Стоял там, насупился»: Путин рассказал, как в детстве мама поставила его в угол
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Global Look Press
Читайте нас на:

Президент Владимир Путин рассказал, как в раннем детстве мама поставила его в угол.

«Я не помню, мне было 3-4 года. Я помню, как что-то сделал не так, она поставила меня в угол. Почему я так запомнил? Вот она так ходила рядом со мной, туда-сюда. Все время задавала один и тот же вопрос: "будешь просить прощения?". А я стоял там, насупился», - сказал он, отвечая на вопрос ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.

Он добавил, что мама долго ходила вокруг него, после чего «не вытерпела, схватила, на руки взяла и начала зацеловывать во все места».

«Вот это безусловная, абсолютная материнская любовь. Вот я это запомнил и несу это с собой по жизни», - отметил российский лидер.

В беседе с журналистом глава государства также рассказал, что будет делать в новогоднюю ночь. По его словам, он «еще не был в магазине» и не занимался выбором подарков для близких, с которыми будет встречать Новый год.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:42 В стране и мире
В Николаеве собиравших деньги для ВСУ не пустили в бомбоубежище
11:04 В стране и мире
Таможня ФРГ может конфисковать рождественские посылки из России
10:26 В стране и мире
Комиссия по расследованию смоленской катастрофы отказалась распускаться
10:02 В стране и мире
В СБУ рассказали о нехватке средств против планирующих российских бомб
13:28 В стране и мире
Завершился 20-летний спор Украины с Румынией по каналу на Дунае
Популярное
Путин признался, что в нулевых был наивным человеком
Видео
Зюганов предложил «выпороть» тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки
Ученые нашли под «Ночным дозором» Рембрандта слой свинца
Видео
Володин заявил, что у людей все должно быть нормально с яйцами
Видео
Путин поговорил со своим «двойником» и заявил, что он у него первый
Видео
SHAMAN выступил в Совфеде и преклонил колено перед Матвиенко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.