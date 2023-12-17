«Стоял там, насупился»: Путин рассказал, как в детстве мама поставила его в угол

По словам президента, мама пыталась добиться от него извинений, но «не вытерпела, схватила, на руки взяла и начала зацеловывать во все места».

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Президент Владимир Путин рассказал, как в раннем детстве мама поставила его в угол.

«Я не помню, мне было 3-4 года. Я помню, как что-то сделал не так, она поставила меня в угол. Почему я так запомнил? Вот она так ходила рядом со мной, туда-сюда. Все время задавала один и тот же вопрос: "будешь просить прощения?". А я стоял там, насупился», - сказал он, отвечая на вопрос ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.

Он добавил, что мама долго ходила вокруг него, после чего «не вытерпела, схватила, на руки взяла и начала зацеловывать во все места».

«Вот это безусловная, абсолютная материнская любовь. Вот я это запомнил и несу это с собой по жизни», - отметил российский лидер.

В беседе с журналистом глава государства также рассказал, что будет делать в новогоднюю ночь. По его словам, он «еще не был в магазине» и не занимался выбором подарков для близких, с которыми будет встречать Новый год.