В Китае разработали систему тренировок для войны в космосе

По описаниям ученых, конфликт в космосе затронет всю спутниковую инфраструктуру и наземные системы, которые их обслуживают, включая пусковые площадки для ракет и крупные радиолокационные станции.

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«Самолеты и корабли потеряют возможность ориентации в пространстве по спутникам, в городах будет хаос, а отдаленные поселения будут отрезаны от мира, обломки аппаратов будут падать на Землю с разрушительной скоростью» - именно так описывают войну в космосе китайские ученые. Об этом сказано в статье команды ученых под руководством Чжан Цзиня, опубликованную в журнале National Defense Technology.

Основываясь на этих данных, китайские военные ученые разработали систему игр по боям в космосе, способную моделировать и предсказывать процесс боевых действий. Разработку осуществили в китайском Национальным университете оборонных технологий, пишет South China Morning Post.

Система помогла сформировать 70 команд общей численностью 400 курсантов, которые приняли участие в двухмесячных соревнованиях. Благодаря тренировкам, военные не только подготовились к бою, но и обучились владеть оружием, о которых прежде читали только в учебниках. По словам разработчиков, система уже доказала свою эффективность во время засекреченной космической миссии. Благодаря «удобному» дизайну система способна моделировать и предвидеть сложный процесс космического боя.

По оценкам американской разведки, применение полученных возможностей будет реально при любом конфликте вокруг Тайваня, сообщала The Washington Post.

Официальная позиция китайского правительства совпадает с позицией большинства стран мира, которая представляет собой твердое противодействие любой форме космической войны. План по недопущению подобного конфликта разрабатывается и в Штатах. Там считают, что внеземная война может стать гораздо более разрушительной, чем традиционная воздушная, морская или наземная.