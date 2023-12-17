Путин признался, что в нулевых был наивным человеком

Президент верил в то, что в мире с пониманием относятся к тому, что наша страна стала совсем другой.

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Российский лидер Владимир Путин признался, что в начале 2000-х у него были наивные преставления о мире, несмотря на то, что он уже работал в разведке и органах власти. Об этом президент России заявил в интервью Павлу Зарубину.

-Разве в нулевых годах вас можно было бы назвать наивным человеком? -Да, определенная наивность присутствовала.

Глава государства отметил, что в начале своего первого срока он верил в то, что весь мир с пониманием относится к тому, что наша страна стала совсем другой, однако в сущности западные страны лишь хотели добиться развала России.

Путин заявил, что позже на все 100 процентов смог убедиться в том, какие цели в действительности преследовали западные политики.