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Путин признался, что в нулевых был наивным человеком

Анна Назайкина
10:49 17.12.2023
Президент верил в то, что в мире с пониманием относятся к тому, что наша страна стала совсем другой.
Путин признался, что в нулевых был наивным человеком
© Фото: Natalya Loginova, Russian Look, Global Look Press
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Российский лидер Владимир Путин признался, что в начале 2000-х у него были наивные преставления о мире, несмотря на то, что он уже работал в разведке и органах власти. Об этом президент России заявил в интервью Павлу Зарубину.

-Разве в нулевых годах вас можно было бы назвать наивным человеком?

-Да, определенная наивность присутствовала.

Глава государства отметил, что в начале своего первого срока он верил в то, что весь мир с пониманием относится к тому, что наша страна стала совсем другой, однако в сущности западные страны лишь хотели добиться развала России.

Путин заявил, что позже на все 100 процентов смог убедиться в том, какие цели в действительности преследовали западные политики.

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