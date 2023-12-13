Машина с мирными жителями подорвалась на мине в Белгородской области

Сейчас все трое пострадавших находятся в больнице.

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Автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Все произошло в Краснояружском районе, рядом с хутором Высокий, пишет «360».

В результате произошедшего пострадали трое мужчин. Один пострадавший частично лишился ног, другой получил черепно-мозговую травму. У еще одного мужчины зафиксировано сотрясение мозга.

В настоящий момент они находятся в больнице под контролем медиков, им оказывают всю необходимую помощь, добавил губернатор.