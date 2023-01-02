Калужский губернатор оплатит судебные издержки гимнаста Куляка за Z на форме в Дохе

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в ближайшее время оплатит судебные издержки российского гимнаста Ивана Куляка после происшествия с появлением спортсмена с буквой Z на форме на Кубке мира в Дохе.

«Мужественный поступок калужского гимнаста Ивана Куляка у миллионов россиян вызвал гордость за наших спортсменов. Конечно, Иван понимал, что его ждет. Но смело выразил свою позицию - позицию патриота Родины», - написал Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Как пишет губернатор Калужской области, российский гимнаст должен выплатить 2 тысячи швейцарских франков в счет судебных издержек.

«Когда встречались с Иваном в мае прошлого года, сказал, что готов оплатить эти издержки. Счет Ивану пришел в конце декабря, в ближайшее время оплачу его из личных средств», - заявил губернатор.

Кроме того Шапша отметил, что статья о российском гимнасте, который вышел на церемонию награждения на этапе Кубка мира в столице Катара - Дохе с буквой Z на форме, оказалась второй по популярности в британском издании The Guardian в 2022 году после публикаций о смерти королевы Елизаветы II.

Напомним, что российского гимнаста Ивана Куляка отстранили от соревнований на год за букву Z на форме на награждении этапа Кубка мира в Дохе. Спортсмену обязали вернуть медаль и призовые в размере 500 швейцарских франков, а также возместить 2 000 франков как издержки. Позднее апелляционный трибунал частично удовлетворил протест гимнаста. Иван Куляк стал третьим российским спортсменом, получившим персональные санкции, и 7 июня подал апелляцию на вынесенное дисциплинарной комиссией решение.