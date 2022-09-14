Апелляционный трибунал частично удовлетворил протест гимнаста Куляка по делу о символе Z на форме

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Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики частично удовлетворил апелляцию по делу дисквалифицированного российского гимнаста Ивана Куляка.

Ранее в отношении спортсмена дисциплинарной комиссией фонда было вынесено решение об отстранении от соревнований за букву Z, нанесенную на форму. Куляк стал третьим российским спортсменом, получившим персональные санкции, и 7 июня подал апелляцию на вынесенное в отношении него решение. О частичном ее удовлетворении сообщает портал Inside the Games.

По мнению комиссии, россиянин нарушил устав федерации, дисциплинарный, этический кодексы и кодекс поведения соревнований. Куляка также обязали вернуть медаль и призовые в размере 500 швейцарских франков и возместить 2 000 франков как издержки.