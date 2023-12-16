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FT: лидеры ЕС «промахнулись» с решением о финансировании Украины

Владимир Рубанов
03:11 16.12.2023
Венгрия наложила вето на выделение помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро.
FT: лидеры ЕС «промахнулись» с решением о финансировании Украины
© Фото: Belga Keystone Press Agency Globallook Press
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Лидеры стран Европейского союза «вышли на сцену и промахнулись мимо своей цели», не сумев договориться о выделении дальнейшей финансовой помощи для Киева, заявил западный дипломат изданию Financial Times. Об этом сообщает «360».

В ходе саммита лидеров государств-членов ЕС в Брюсселе Венгрия наложила вето на выделение помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Предполагается предоставить эти средства Киеву в течение четырех лет.

Евросоюз не смог принять общее решение в то время как США также не могут одобрить дополнительную помощь Киеву в размере 60 миллиардов долларов из-за противоречий по миграционной политике.

Специальный саммит ЕС по вопросу выделения Украине 50 млрд евро до 2027 года планируется провести в начале 2024 года.

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