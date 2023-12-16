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Сийярто опроверг, что Орбан вышел за кофе при голосовании по Украине

Владимир Рубанов
02:52 16.12.2023
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии описал ход переговоров государств-членов ЕС.
Сийярто опроверг, что Орбан вышел за кофе при голосовании по Украине
© Фото: Zhao Dingzhe XinHua Globallook Press
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал назвал Politico бульварной газетой и призвал не верить ее статье о том, что Олаф Шольц на саммите ЕС предложил Орбану пойти выпить кофе, пока оставшиеся 26 представителей будут голосовать за начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

«Это просто недостойно, чтобы здесь звучали такие высказывания», - сказал Сийярто в интервью порталу Mandiner.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии описал ход переговоров государств-членов ЕС по Украине. По его словам, 26 стран «с разным темпераментом» считали сопротивляющуюся Венгрию «убийцей европейской безопасности, наемником Путина, кремлевским пропагандистом, российской марионеткой». От всех требовалось с восторгом выступать за начало переговоров с Киевом.

Сийярто, по его словам, «всем сказал», что это не тактический вопрос для Будапешта и по нему не может быть торга. Причины, по которым Венгрия не поддерживает переговоры о вступлении Украины в Европейский союз, никуда не делись, и с ними нельзя ничего сделать «за пару минут, во время кофе».

Министр считает, что Венгрия приняла лучшее решение, решив не участвовать в голосовании. Будапешт не будет нести ответственность за принятое решение и избавил себя от его последствий. Сийярто заявил, что страна сможет наложить вето на переговоры, если они будут вредить венгерским интересам.

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