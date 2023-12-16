Депутат, взорвавший гранаты в сельсовете в Закарпатье, пришел в сознание

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Сергей Батрин, депутат Керецковского сельсовета в Закарпатской области, который взорвал три гранаты в небольшом помещении, пришел в себя в больнице, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Его уже допрашивают следователи. Сообщается также, что палата Батрина находится под усиленной охраной, поскольку правоохранители опасаются, что родственники пострадавших при взрыве могут устроить самосуд.

По данным издания «Страна», депутат взорвал «две гранаты РГД-5 и одну гранату Ф-1». Всего на тот момент в здании сельсовета находились 30 человек, в самом сессионном зале были 26 человек, в том числе два сотрудника полиции.

Напомним, происшествие произошло накануне в Закарпатье, в результате подрыва пострадали 26 человек, шестеро из них были тяжело ранены, в том числе в больницу был доставлен сам подрывник. В Нацполиции Украины сообщили, что его действия расцениваются как террористический акт, ему грозит до 10 лет тюремного заключения.