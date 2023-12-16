Минздрав Палестины: за время конфликта в Газе погибли более 19 тысяч человек

При этом в палестинском анклаве частично действуют всего 11 больниц.

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С начала обострения палестино-израильского конфликта вследствие израильских операций в секторе Газа и из-за столкновений на западном берегу реки Иордан погибли более 19 тысяч человек, в основном женщины и дети. Об этом сообщает телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.

«С начала агрессии Израиля в секторе Газа и на Западном берегу Иордана было убито 19 088 человек», - приводит ТАСС данные телеканала.

Уточняется, что 70% из них - это женщины и дети. При этом в Минздраве указали на то, что в регионе действуют всего 11 больниц.

Во вторник 12 декабря премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в ответе Израиля на атаку ХАМАС «нет никакой пропорциональности». Он указал на то, что с 7 октября в Газе погибли больше детей, чем за весь 2022 год во всех военных конфликтах в мире.