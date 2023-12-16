В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

Минздрав Палестины: за время конфликта в Газе погибли более 19 тысяч человек

Елизавета Кондрикова
22:54 16.12.2023
При этом в палестинском анклаве частично действуют всего 11 больниц.
Минздрав Палестины: за время конфликта в Газе погибли более 19 тысяч человек
© Фото: IMAGO, Bashar Taleb apaimages Global Look Press
Читайте нас на:

С начала обострения палестино-израильского конфликта вследствие израильских операций в секторе Газа и из-за столкновений на западном берегу реки Иордан погибли более 19 тысяч человек, в основном женщины и дети. Об этом сообщает телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.

«С начала агрессии Израиля в секторе Газа и на Западном берегу Иордана было убито 19 088 человек», - приводит ТАСС данные телеканала.

Уточняется, что 70% из них - это женщины и дети. При этом в Минздраве указали на то, что в регионе действуют  всего 11 больниц.

Во вторник 12 декабря премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в ответе Израиля на атаку ХАМАС «нет никакой пропорциональности». Он указал на то, что с 7 октября в Газе погибли больше детей, чем за весь 2022 год во всех военных конфликтах в мире.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:41 В стране и мире
Депутат, взорвавший гранаты в сельсовете в Закарпатье, пришел в сознание
18:40 В стране и мире
Лесничий Анурин рассказал, как срубить новогоднюю елку и не получить штраф
18:02 В стране и мире
Два человека погибли после обстрела Херсонской области из РСЗО HIMARS
17:15 В стране и мире
Кличко не явился на совещание с участием Зеленского
16:54 В стране и мире
Видео
Оказавший сопротивление полиции у рынка «Садовод» заключен под стражу
Популярное
Видео
Зюганов предложил «выпороть» тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки
Ученые нашли под «Ночным дозором» Рембрандта слой свинца
Видео
Володин заявил, что у людей все должно быть нормально с яйцами
Видео
Путин поговорил со своим «двойником» и заявил, что он у него первый
Видео
Путин сказал бы себе в 2000-х: «Верной дорогой идете, товарищи»
Видео
SHAMAN выступил в Совфеде и преклонил колено перед Матвиенко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.