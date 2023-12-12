Премьер Испании назвал несоразмерным ответ Израиля на атаку ХАМАС

Педро Санчес призвал прекратить огонь в секторе Газа и провести мирную конференцию по Палестине.

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Председатель правительства Испании Педро Санчес в интервью телеканалу Telecinco заявил, что в ответе Израиля на атаку ХАМАС «нет никакой пропорциональности».

Испанский премьер привел данные, которые, по его словам, его тронули.

«За эти недели бомбардировок, начиная с терактов ХАМАС в Израиле 7 октября, в секторе Газа погибло больше мальчиков и девочек, чем за весь 2022 год во всех военных конфликтах в мире. Думаю, этим все сказано», - сказал он.

Санчес заявил, что «эта война должна прекратиться» и что необходимо «предложить горизонт мира, мирного сосуществования и безопасности для обоих народов».

Для урегулирования в секторt Газа нужно прекратить огонь и признать, что Израиль должен доставить гуманитарную помощь. Правительства всего мира должны провести мирную конференцию, на которой будет признано палестинское государство, считает премьер-министр Испании.

По данным палестинской стороны в ходе операции Израиля в секторе Газа погибло около 18 тысяч человек. Это главным образом мирные жители.