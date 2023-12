В стране и мире Умер ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс Елизавета Кондрикова Музыканту было 77 лет, точные причины смерти не сообщаются. © Фото: Lothar Schifflerimage, BROKER.com Global Look Press Читайте нас на: НА 78-м году жизни скончался австралийский музыкант, первый барабанщик рок-группы AC/DC Колин Берджесс. Об этом сообщили участники группы в своих социальных сетях. «Очень жаль слышать о кончине Колина Берджесса. Остались только счастливые воспоминания, зажигай с миром, Колин», - говорится в сообщении группы в Instagram*. Группа напомнила, что Берджесс был их первым ударником, он играл в составе AC/DC с ноября 1973 года по февраль 1974. Однако он покинул группу из-за обвинении в пьянстве. После ухода от AC/DC музыкант основал свою собственную группу His Majest. На время смерти музыканту было 77 лет. Причины смерти не раскрываются. *Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. Экспертное мнение и аналитика