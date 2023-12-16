Минэнерго РФ: более 422 тыс. человек остались без света из-за непогоды

Больше всего отключений в Донецкой народной республике, где без света остаются 192,4 тыс. человек.

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Более 422 тысяч потребителей остаются без электричества в Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республиках из-за непогоды. Об этом сообщает Минэнерго России.

«По данным на 18:00 мск, обесточенными остаются потребители: Ростовской области - 53,5 тыс. чел., ДНР - 192,4 тыс. чел., ЛНР - 176,5 тыс. чел», - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас аварийно-восстановительные бригады заняты устранением последствий непогоды. Для работ на высоте энергетики используют специальные автогидроподъемники. Это один из основных видов специальной техники в арсенале ремонтников.

На этой неделе Ростовская область подверглась удару стихии. На регион обрушились ледяные дожди, которые привели к обрыву проводов и отключениям электроэнергии. Для помощи в восстановлении электроснабжения ростовские энергетики привлекли силы из соседних регионов.