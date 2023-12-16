УФАС по Брянской области аннулировало аукционы по охране школ

В брянском управлении Федеральной антимонопольной службы сочли, что одного человека для охраны школы недостаточно.

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Брянские антимонопольщики аннулировали шесть электронных аукционов на охрану школ. В документации указывалось, что требуется один охранник. По мнению ФАС, это не соответствует требованиям безопасности.

«Один охранник не может осуществлять контроль за безопасностью одновременно как внутри объекта, так и на прилегающей территории», - приводит РИА Новости комментарий ФАС.

Кроме того, в описании объекта закупки не были прописаны требования к условиям допуска посторонних в здание школы.

Напомним, утром 7 декабря 14-летняя ученица восьмого класса гимназии №5 города Брянска принесла на занятия помповое ружье и открыла стрельбу во время урока. Двое детей погибли, еще пятеро пострадали. Как выяснилось позже, школьница пронесла ружье в тубусе. Металлоискатели были отключены, поэтому она смогла беспрепятственно пронести оружие через пост охраны.