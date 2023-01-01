Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских беспилотников

Дроны, в том числе, сбиты над белгородской областью и полуостровом Крым.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские средства ПВО за последние сутки уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

БПЛА сбиты в районах населенных пунктов Цаповка в Белгородской области и Джанкой республики Крым, Максимовка, Николаевка, Никольское, Металлист, Зеленый Гай и Славное в Донецкой Народной Республике, Площанка в Луганской Народной Республике, Очеретоватое в Запорожской области, Очаков в Николаевской области, Лиман Второй в Харьковской области.

Конашенков также рассказал, что Вооруженные силы России 31 декабря нанесли удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотников, применяемых для совершения террористических атак против Российской Федерации. Поражены также стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.