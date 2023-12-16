Обещания ремонта и новых проектов: каков результат «Итогов года»

В рамках «Итогов года с Владимиром Путиным-2023» президент заслушал 67 вопроса, всего их было направлено более трех миллионов из разных регионов страны.

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Прогнивший пол, облупившиеся стены. Перечисленные проблемы иллюстрирует беспристрастная камера транслирующая вид спортивного зала на всю страну. Юные спортсмены, с кубками в руках, с медалями на груди рассказывают главе государства, в каких условиях им приходится добиваться этих трофеев. Здание не ремонтировалось с момента постройки – это больше 40-ка лет.

Реакция следователей на ситуацию со спортивным залом в крымском селе Солнечная долина – незамедлительна. Руководство учреждение вызвано на допрос. Региональным СК начата проверка. К проблеме подключился Народный фронт.

Некоторые главы регионов начали прорабатывать острые вопросы на своих территориях еще перед прямой линией с президентом. На упреждение. Так, губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал молодым футболистам и их тренеру обустроить футбольное поле на стадионе Урожай в Рузе - уже к сентябрю.

«Готовьтесь, я приеду к вам играть», - пообещал Воробьев.

Республика Коми - уже север страны. Кадры заброшенных, с выбитыми оконными рамами, с промерзшими коммуникациями многоэтажки и объекты социальной инфраструктуры напоминают кадры из фильмов о конце света. В этих отдаленных поселках, где добыча полезных ископаемых уже исчерпала себя продолжают жить люди. Местные общественники обратились с предложением к Владимиру Путину с предложением.

Президент инициативу поддержал. В свою очередь местные власти доложили – кроме федеральной программы по переселению в Коми начинают действовать меры, финансирование которых пойдет уже из бюджета регионального.

«Прорабатываем вопрос реализации пилотного проекта по переселению пенсионеров из районов крайнего севера в наши южные районы республики Коми», - сказал Владимир Уйба, глава республики Коми.

Спустя час после вопроса о разрухе в официальных аккаунтах уральского поселка Рефтинский местные власти попытались оправдаться. Опубликовали несколько фотографий, на которых видно отремонтированные коридоры и регистратуру местной больницы. Сумевший дозвониться до президента местный житель говорит – это попытка запутать общественность, СМИ и вышестоящие власти.

«Вот какая у нас замечательная больница, и какой плохой Егор. Дозвонился на прямую линию к президенту и соврал. Негодяй. Но если мы пройдем на второй этаж, на третий, на четвертый, сходим в хирургию, сходим в стационар, то мы увидим совершенно другую картину», - сказал Перминов.

Оценить качество ремонта первого этажа нашей съемочной группе не удалось. Двери медучреждения, вернее его центрального входа, были заперты. Но, вот состояние других корпусов больницы – получилось. Рассмотрим вход в приемное отделение рефтинской больницы. Стены – в подтеках, в дверных проемах не хватает стекол, здесь тоже подтеки, и судя по всему даже плесень. Ни о каком свежем ремонте речи здесь не идет.

Поздним вечером того же дня в Рефтинский прибыл десант свердловских чиновников. Региональный министр здравоохранения отчитался – деньги на больницу выделяются, и будут выделяться в дальнейшем.

«В прошлом году мы сюда вложили 5 миллионов 800 тысяч финансов на ремонт первого этажа поликлиники. На будущий год приступим к капитальному ремонту оставшихся помещений», - сказал Андрей Карлов, министр здравоохранения Свердловской области.

Это Ставрополье, поселок Камбулат. Здесь из-за аномальных ливней летом этого года смыло мосты - пешеходный и автомобильный. Местные жители остались буквально по разным берегам. Детям попасть в школу, а пожилым людям в поликлинику - затруднительно. Чтобы добраться до благ цивилизации нужно делать крюк, по разбитой проселочной дороге - 15 километров. После обращения жителей к решению вопроса подключилось региональное отделение Народного фронта.

В ходе прямой линии Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Магаданской области, пообещал проработать с Минтрансом и Аэрофлотом возможность расширения субсидированных направлений для перелетов с Дальнего Востока в другие регионы страны, а также сохранение льготных тарифов на билеты для жителей восточных регионов. Шла речь и о регионах, граничащих с Украиной. Так, по поручению президента в городе Шебекино Белгородской области, особенно сильно пострадавшем от обстрелов противника летом следующего года, будет создана особая экономическая зона. Предложения правительству уже готовит Минэкономразвития. Всего же за 4 часа и три минуты глава государства ответил на 67 вопросов.