Кличко не явился на совещание с участием Зеленского
Слова украинского лидера о необходимости принять меры, чтобы в украинской столице был мэр, вызвал всеобщий смех в зале.
© Фото: Валерий Шарифулин, РИА Новости
Киевский мэр Виталий Кличко не явился на совещание с представителями власти, на котором, в частности, присутствовал украинский лидер Владимир Зеленский, пишет Telegram-канал Klymenko Time.
- Не видим мэра.
- Мэра нет.
- Нужно сделать все, чтобы в Киеве был мэр.
Как сообщается, градоначальник по неизвестной причине не прибыл на совещание с участием главы государства.
Слова Зеленского о необходимости принять меры, чтобы в украинской столице был мэр, вызвал всеобщий смех в зале.
Напомним, ранее Кличко уличил украинского лидера в скатывании в авторитаризм. По его мнению, из-за действий Зеленского в стране почти не осталось независимых органов власти.