В стране и мире Кличко не явился на совещание с участием Зеленского Анна Назайкина Слова украинского лидера о необходимости принять меры, чтобы в украинской столице был мэр, вызвал всеобщий смех в зале. © Фото: Валерий Шарифулин, РИА Новости Читайте нас на: Киевский мэр Виталий Кличко не явился на совещание с представителями власти, на котором, в частности, присутствовал украинский лидер Владимир Зеленский, пишет Telegram-канал Klymenko Time. - Не видим мэра. - Мэра нет. - Нужно сделать все, чтобы в Киеве был мэр. Как сообщается, градоначальник по неизвестной причине не прибыл на совещание с участием главы государства. Слова Зеленского о необходимости принять меры, чтобы в украинской столице был мэр, вызвал всеобщий смех в зале. Напомним, ранее Кличко уличил украинского лидера в скатывании в авторитаризм. По его мнению, из-за действий Зеленского в стране почти не осталось независимых органов власти. Экспертное мнение и аналитика