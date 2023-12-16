Напавшего на полицейского на «Садоводе» задержали, его могут арестовать

Против него возбудили уголовное дело сразу по двум статьям.

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Мужчину, напавшего на полицейского на ранке «Садовод» в Москве, задержали. Об этом сообщает столичный СК.

Против него возбудили уголовное дело сразу по двум статьям - об оскорблении представителя власти и применении в отношении него силы.

«В настоящее время в порядке ст. 91 УПК РФ задержан уроженец Республики Таджикистан», - говорится в сообщении Следственного комитета.

Следствие просит суд арестовать подозреваемого. Кроме того, более 80 человек проверят на соблюдение миграционного законодательства - их доставили в следственные органы.

Ранее в московских пабликах появилась информация о том, что правоохранители хотели задержать водителя, который не стал останавливаться по требованию ДПС. На рынке сотрудников полиции окружила толпа, им угрожали, сыпались оскорбления.