В Красноярске из запертой квартиры спасли кота, мяукающего о помощи

Он остался совсем один, без еды на целый месяц в пустой квартире.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Красноярске спасли кота, который месяц был заперт в пустой квартире. Об этом сообщила «Звезде» неравнодушная соседка, которая занялась судьбой животного.

Его удалось вызволить благодаря тому, что участковый нашел хозяина квартиры.

Напомним, ранее в соцсетях распространилось видео, на котором слышно, как из квартиры доносится истошное мяуканье кота, просящего о помощи. Он остался без еды, совсем один на целый месяц. Женщина подкармливала малыша через щель в дверном проеме.

Сейчас кот находится в клинике в тяжелом состоянии, у него уже взяли анализы. Красноярское сообщество помощи бездомным животным «ХАТИКО» взяло его на баланс. Теперь у десятилетнего котика есть новое имя - Себастьян.