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Мишустин побывал на шоколадной фабрике в рамках «Елки желаний»

Елизавета Кондрикова
16:16 16.12.2023
Премьер-министр также поздравил детей, присутствующих на экскурсии, с наступающими праздниками и посоветовал им укреплять дружеские отношения.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил мечту восьмилетней Снежаны из Астрахани и устроил визит на шоколадную фабрику, это новогоднее чудо для девочки стало частью акции «Елки желаний».

«Спасибо, что исполнили мечту моей дочери. Вы сделали для нас новогоднее чудо. Это настоящее новогоднее волшебство, мы это запомним на всю жизнь», - поблагодарила Мишустина мама Снежаны.

Мишустин устроил экскурсию по одной из московских фабрик - там, где изготавливают конфеты и знаменитый шоколад «Аленка». Премьер-министра сопровождали также главы делегаций Азербайджана. Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана и дети из стран СНГ, которые живут и учатся в России.

Премьер-министр также поучаствовал с детьми в чаепитии со сладостями, обсудил со Снежаной ее увлечения и жизнь, поинтересовался, понравилась ли ей экскурсия, фабрика и сама столица в целом. Он поздравил детей с наступающим Новым годом и посоветовал им укреплять дружеские отношения, сравнив их с отношениями стран на пространстве СНГ.

Михаил Мишустин также еще исполнит новогодние мечты двух ребятишек - подарит девятилетней Ирине из Перми гитару, а шестилетнему Макару из Костромской области - железнодорожную станцию. 

Благотворительная акция «Елка желаний» проходит уже с 2018 года, в ней в том числе принимают участие высокопоставленные политики и деятели России.

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