Мишустин станет Дедом Морозом для троих детей в рамках «Елки желаний»

Акция «Елка желаний» проходит ежегодно с 2018 года, в ней традиционно также принимают участие высокопоставленные лица нашей страны.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также примет участие в исполнении желаний детей в рамках благотворительной акции «Елка желаний» и исполнит новогодние мечты троих ребят. Об этом говорится в сообщении правительства России в Telegram-канале.

«Снежана, восемь лет, мечтает побывать на кондитерской фабрике. Снежана, я несколько лет назад был на кондитерской фабрике. Помню мальчика Мишу, с которым вместе ее посещали, там очень интересно, с удовольствием попробую это организовать для тебя», - сказал Мишустин.

Глава правительства снял с елки желания троих детей, уточняет Life, - шестилетнего Макара из Костромской области, девятилетней Ирины из Перми и восьмилетней Снежаны из Астрахани. Ребята загадали железнодорожную станцию, гитару и поход на кондитерскую фабрику соответственно.

Благотворительная акция «Елка желаний» проходит ежегодно с 2018 года, за все время существования этого марафона добрых дел исполнились мечты у 60 тысяч детей по всей России. В ней также традиционно принимает участие президент России Владимир Путин. Президент также снял с елки три открытки с мечтами детей.