Названа причина смерти актера Мэттью Перри

Медицинский эксперт пришел к выводу, что звезда сериала «Друзья» скончалась из-за сильного воздействия кетамина.

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Популярный американский актер Мэттью Перри скончался из-за сильного воздействия наркотика кетамина. Об этом заявили в департаменте медицинского эксперта округа Лос-Анджелес.

Отмечается, что факторами, которые способствовали смерти актера, стали ишемическая болезнь сердца, утопление и воздействие бупренорфина.

«Причиной смерти 54-летнего актера Мэттью Лэнгфорда Перри стало сильное воздействие кетамина», - говорится в заключении.

Напомним, актера не стало 28 октября этого года. Мэттью Перри ушел из жизни в возрасте 54 лет. Его без признаков насильственной смерти нашли мертвым в джакузи собственного дома.

Похороны актера, в наибольшей степени запомнившегося по роли Чендлера в «Друзьях», прошли в Голливуде на кладбище недалеко от студии, где снимался культовый сериал.