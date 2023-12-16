Российская авиация уничтожила Ми-8 противника в Запорожской области

Всего была поражена живая сила и техника ВСУ на 125-ти направлениях.

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Отечественная авиация уничтожила вертолет ВСУ в районе города Орехов в Запорожской области, всего российской авиацией, БПЛА и артиллерией были поражены техника и живая сила противника в 125-ти районах зоны спецоперации. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны.

Были отражены три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении, в районе Новомихайловки ДНР потери составили «более 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также орудие Д-20».

На Донецком направлении были отражены сразу четыре атаки.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы «МСТА-Б», орудие Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика»», - уточнили в ведомстве.

В Минобороны также вновь подчеркнули, что были сбиты все беспилотники врага на территории Крымского полуострова, попытка нанести массированный удар была отражена.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.