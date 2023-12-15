Минобороны: 26 украинских беспилотников уничтожены над Крымом
Атака беспилотных летательных аппаратов по объектам в Крыму произошла с 20:30 по 22:30 (мск).
© Фото: Алексей Павлишак, РИА Новости
Минобороны России сообщило об очередной попытке киевского режима атаковать объекты на территории Крыма при помощи ударных беспилотников.
Инцидент произошел сегодня с 20:30 до 22:30 по московскому времени. Полуостров атаковали дроны самолетного типа.
Российскими средствами ПВО над Крымским полуостровом были уничтожены 26 украинских беспилотников.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.