Глава МИД Венгрии рассказал об унизительном приеме в США в 2014 году

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал об унизительном приеме, который ему устроили в столице США в 2014 году. В том году он стал министром и поехал в Вашингтон, где ему дали понять, что госсекретарь США его не примет.

«И мы с Викторией Нуланд, которая сейчас замгоссекретаря, а тогда была помощником госсекретаря, сели за маленький журнальный столик, и она бросила мне документацию из двух страниц», - рассказал Сийярто в интервью изданию Mandiner.

В этих документах был перечислен список требований к Будапешту, среди которых изменения Конституции, закон о СМИ, реформирование церкви. Тогда Сийярто прямо сказали, что если Венгрия пойдет на это, то сможет рассчитывать на развитие двусторонних отношений с Вашингтоном. Венгерский политик заявил, что «так дело не пойдет».

Петер Сийярто напомнил, что власти Венгрии могут наложить вето на любые попытки ведения переговоров с Украиной о перспективах членства в Евросоюзе, если официальный Брюссель будет навязывать ей что-то невыгодное.