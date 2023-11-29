Сийярто заявил, что Украину не примут в НАТО в 2024 году

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Украина не станет членом НАТО в ближайшее время. Об этом сегодня заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. По его словам, Киев не получит приглашение до следующего саммита Североатлантического альянса, который пройдет в 2024 году в Вашингтоне, и на самом мероприятии.

«Украина не будет приглашена в НАТО до следующего саммита и на следующем саммите», - сказал политик.

Сийярто отметил, что вступление Украины в альянс несвоевременно из-за того, что воюющая страна не способствует безопасности членов объединения. Ее присоединение к НАТО может привести к угрозе прямого столкновения с Россией и третьей мировой войне.

Также, по словам главы МИД Венгрии, в альянсе нет места государству, в котором постоянно отбирают, нарушают или отзывают права национальных меньшинств.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина близка к вступлению в альянс как никогда прежде. Но пока ее никто не приглашал.