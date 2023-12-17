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Алексей Пиманов рассказал о записке от Юрия Николаева, которую хранит в кабинете

Владимир Расходчиков
14:41 17.12.2023
Алексей Пиманов рассказал о первой встрече с легендарным телеведущим и о том, какое послание от него хранит.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов рассказал, что при первой встрече с Юрием Николаевым чуть не упал на колени, так как очень уважал телеведущего. Тогда Пиманов только пришел устраиваться работать на телевидении. Об этом он рассказал в эфире программы «Галерея Звезд» на «Звезде».

«Я только что был на Байконуре, я еще ничего не понимал, я совсем маленький мальчик, 20 лет с небольшим. И у меня вот такие вот глаза. Я спускаюсь в этот бар, сижу, пью кофе. Первый раз на телевидении, храм божий, смотрю на все, и вдруг, появляется ангел - Юрий Александрович спускается в этот буфет. Честно скажу, я чуть на колени не упал, потому что ну я правда вырос на его программе», - поделился впечатлениями Пиманов.

В дальнейшем президент медиахолдинга «Красная звезда» получил от Юрия Николаева записку, в которой легендарный телеведущий признает, что Пиманов его превзошел. Но он с этим не согласен.

«Представить себе не мог, забегая вперед, что когда-нибудь подружусь с Юрой и что мы будем друзьями близкими. И что он мне когда-нибудь зайдет в мой кабинет и напишет на бумаге слова, которые, я не буду цитировать, он типа намекал, что я его превзошел. Это неправда, но там есть слова, которые “ученику от учителя”. И у меня в кабинете висит эта бумажка прямо в рамочке», - рассказал Пиманов.

Юрий Николаев отметил, что это был экспромт. И раскрыл полные текст записки: «победителю-ученику от побежденного учителя».

Полное интервью с Юрием Николаевым, ставшим для многих иконой музыкального вкуса и стиля, смотрите в новом выпуске программы «Галерея Звезд» телеканале «Звезда» и на нашем сайте.

«Галерея Звезд» - это совместный проект телеканала «Звезда» и РТРС. В его рамках у подножия Останкинской телебашни зажглись звезды легенд советского и российского телевидения. Проект лег в основу одноименного шоу, где ведущие и их близкие рассказывают о карьере и жизни. В эфир уже вышли выпуски о спортивном комментаторе Николае Озерове, знаменитом ведущем программы «В мире животных» Николае Дроздове, советских дикторах Игоре Кириллове, Валентине Леонтьевой и Анне Шатиловой, а также ведущем капитал-шоу «Поле чудес» Леониде Якубовиче.

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