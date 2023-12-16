Оператор «Москвы-1» рассказал, как расчет комплекса РЭБ «засек» Су-27 боевиков

По словам бойца с позывным «Стрела», это помогло уберечь жизни не только военнослужащих, но и мирных граждан.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы «Москва-1» группировки войск «Запад» продолжают успешно выполнять задачи по ведению радиотехнической разведки, управлению средствами радиопомех и радиоэлектронному подавлению средств вооруженных формирований украинских националистов на Купянском направлении.



Бойцы круглосуточно сканируют небо над населенными пунктами в зоне проведения спецоперации. «Москва-1», который является комплексом средств автоматизации частей и подразделений радиоэлектронной борьбы, разворачивается в течение нескольких минут и улавливает все движения в небе.

«В назначенном секторе засекли Су-27. И мы знали, что в этом секторе наши не должны были работать, и мы сразу же сработали, доложили на командный пункт, и наши ребята сбили, собственно говоря, этот самолет. Этим уберегли не только жизни наших ребят, но и, возможно, мирных граждан», - рассказал оператор станции с позывным «Стрела».

Комплекс РЭБ работает в широком диапазоне волн, при обзоре в 360 градусов способен распознавать излучение самолетов и крылатых ракет противника на расстоянии в сотни километров, эффективно функционирует при экстремально низких и высоких температурах. Такая машина может обеспечить надежную защиту территории площадью пятьсот тысяч квадратных километров. При этом система может одновременно ставить задачи сразу для девяти управляемых комплексов РЭБ и систем противовоздушной обороны.

Ранее в Минобороны России показали, как расчет станции РЭБ «Синица» группировки войск «Запад» выполняет задачи в зоне СВО. Станция радиоэлектронной борьбы может работать как в режиме радиоразведки, так и в режиме радиоподавления. Операторы могут подавить системы управления и навигации противника.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.