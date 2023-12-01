Расчет станции РЭБ «Синица» показал работу комплекса в зоне спецоперации

Станция радиоэлектронной борьбы работает как в режиме радиоразведки, так и в режиме радиоподавления.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) группировки войск «Запад» продолжают выполнять задачи по противодействию системам управления войсками и оружием украинских боевиков в ходе проведения специальной военной операции.

Одна станция радиопомех способна «закрыть» небо в радиусе нескольких десятков километров. Оператор задает частотный диапазон, в котором работают беспилотники противника. Все находящиеся в полете БПЛА отображаются на мониторе. Операторы могут подавить системы управления и навигации. Дрон теряет связь с отправителем и зачастую просто падает на землю.

Один из основных комплексов РЭБ, который задействован в ходе спецоперации - «Синица». Станция работает как в режиме радиоразведки (вычисление координат узлов связи противника, его радиолокационных систем, точки управления беспилотниками), так и в режиме радиоподавления (выведение из строя систем, разведывательных БПЛА и дронов-камикадзе).

«Ведет радиоразведку на определенных частотах, в определенных диапазонах. Также выполняет радиоподавление на эти частоты. Работали на беспилотники противника, таких как «Фурия», «Лелека», «Валькирия». Определенный беспилотник летает на определенной частоте. С помощью поворотного механизма поворачиваем антенну и включаем на подавление. Какое-то время работаем в режиме на подавление, потом выключаем, переходим в радиоразведку. Смотрим, пропал сигнал или нет», - рассказал начальник расчета станции РЭБ «Синица» с позывным «Виноград».

Ранее в Минобороны России показали работу станции помех «Красуха-С4» в зоне специальной военной операции. Комплекс способен обнаруживать и сопровождать любые летательные аппараты, включая те, которые движутся на низкой высоте.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.