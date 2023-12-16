«Не даем врагу продохнуть»: «Хлеборез» о боевой работе на Купянском направлении

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Расчеты буксируемых 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач на Купянском направлении уничтожили опорный командный пункт вооруженных формирований украинских националистов.



Артиллеристы в круглосуточном режиме наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и живой силе противника в зоне спецоперации. Бойцы отмечают, что задачи поступают регулярно.

Боевая работа чаще всего ведется осколочно-фугасными снарядами. Также артиллеристы используют противотанковые кумулятивные, дымовые, осветительные снаряды. Цели выявляются операторами беспилотных летательных аппаратов. Высокая точность орудий позволяет эффективно работать по технике и укреплениям украинских боевиков.

«Работаем достаточно интенсивно и днем и ночью. Промежутков практически нет. Отрабатываем по живой силе, командным пунктам, боевой технике. Не даем врагу продохнуть», - поделился заряжающий гаубицы Д-30 с позывным «Хлеборез».

Он добавил, что расчет состоит из 4 человек: «командир орудия, заряжающий, человек, который стоит на рации и принимает координаты, и человек, который подносит снаряды, чтобы вовремя все было обеспечено».

«Дети пишут нам письма, рисунки присылают. Мы в блиндажах эти рисунки развешиваем. Они согревают наши душу, сердце. В тяжелые минуты очень приятно, когда приходят письма и посылки. На Новый год тоже ждем поздравления. Это очень важно, на самом деле. Это закаляет наш боевой дух. Все нас ждут с Победой. За Родину, за Россию-мать. Против фашизма, нацизма, который попер с той стороны. Так что это наше правое дело. Наши отцы, деды тоже воевали за это. И мы победим!» - рассказал военнослужащий.

Ранее «Звезда» показала, как расчеты Д-30 отработали по опорнику ВСУ в районе Урожайного. Артиллерия группировки войск «Восток» не умолкает ни ночью, ни днем. До позиций неприятеля - более 10 километров. Осколочно-фугасные снаряды регулярно подтверждают свою эффективность как против украинской, так и натовской легкобронированной техники.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.