Расчеты Д-30 ударили по украинскому опорнику в районе Урожайного

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Тяжелые станины упираются в мерзлую землю. Расчет спешно ставит гаубицу Д-30 на лафет. Теперь орудие готово вести огонь на 360 градусов. Ствол 122-миллиметровой гаубицы смотрит в направлении поселка Урожайное.

Артиллерия группировки войск «Восток» не умолкает ни ночью, ни днем. До позиций ВСУ более 10 километров. Осколочно-фугасные снаряды регулярно подтверждают свою эффективность как против украинской, так и натовской легкобронированной техники.

Очередной снаряд ушел к цели. Сейчас артиллеристы работают по опорному пункту ВСУ. Последствия разрушительной силы Д-30 с воздуха фиксирует наш разведывательный беспилотник. Батарея получает новые координаты цели.

«Крайний раз это был пулеметный расчет. Был поражен шестью снарядами. Первый снаряд попал в цель», - рассказывает командир орудия с позывным Толстый.

Погода стремительно меняется. К шквальному ветру добавился дождь. Гаубица мгновенно облачилась в ледяной панцирь. В такой обстановке корректировать огонь гаубицы становится гораздо сложнее, но опытные наводчики и с этим легко справляются.

«Одна точка там стоит и коллиматор сейчас, по коллиматору наводимся в эту погоду, потому что дальнюю точку наводки не будет видно», - говорит старший наводчик с позывным Слон.

Артиллеристы тут же переключаются на плановые цели. У них каждый квадрат в этом районе пристрелян.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.