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Фетисов рассказал, как проиграл Юрию Николаеву перед хоккейным турниром в США

Владимир Расходчиков
17:01 17.12.2023
Легендарный хоккеист и популярный телеведущий многое выяснили о своих характерах во время дружеской игры в теннис в США.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Народный артист РФ Юрий Николаев обыграл в теннис легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова, когда они оба находились в США. Ведущий программы «Утренняя почта» тогда был в Америке с гастролями и показал, что проигрывать не намерен. Об этом Фетисов рассказал в эфире программы «Галерея Звезд» на «Звезде».

«Так случилось, что заехал в гости к нам в Нью Джерси. Я готовился к очередному турниру и для меня вообще все, что требует физической нагрузки, дополнительная тренировка. Ну и он просил “ракетки есть?”. Короче, в +36°C на улице, вышли, он меня выиграл сначала. Я говорю “будем играть до тех пор, пока я не выиграю”», - поделился подробностями игры Фетисов.

Полное интервью с Юрием Николаевым, ставшим для многих иконой музыкального вкуса и стиля, смотрите в новом выпуске программы «Галерея Звезд» телеканале «Звезда» и на нашем сайте.

«Галерея Звезд» - это совместный проект телеканала «Звезда» и РТРС. В его рамках у подножия Останкинской телебашни зажглись звезды легенд советского и российского телевидения. Проект лег в основу одноименного шоу, где ведущие и их близкие рассказывают о карьере и жизни. В эфир уже вышли выпуски о спортивном комментаторе Николае Озерове, знаменитом ведущем программы «В мире животных» Николае Дроздове, советских дикторах Игоре Кириллове, Валентине Леонтьевой и Анне Шатиловой, а также ведущем капитал-шоу «Поле чудес» Леониде Якубовиче.

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