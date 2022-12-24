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МО РФ: на Донецком направлении уничтожена группа иностранных наемников

15:25 24.12.2022
Также нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Российские Вооруженные силы в ходе наступления на Донецком направлении уничтожили сводную группу иностранных наемников и нанесли поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады украинских боевиков. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой народной республики», - заявил Конашенков.

Также российские артиллеристы и ракетные войска на Южно-Донецком направлении поразили 52 артиллерийских подразделения Украины, а также живую силу и военную технику в 92 районах.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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