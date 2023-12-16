RT: россияне уже более пяти часов не могут пересечь КПП в Эстонии

Пограничники давно забрали паспорта у ожидающих в очереди желающих пересечь границу и с тех пор никаких продвижений не было.

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На КПП между эстонской Нарвой и российским Ивангородом образовалась очередь - пограничники уже более пяти часов не выпускают россиян.

«Машин много, автобусы идут полные. Все стоим. Видимо, мало персонала на эстонской границе» - передает слова женщины, ожидающей в очереди, RT.

Она рассказала, что пограничники давно забрали у них паспорта и после этого никаких продвижений не было. Сотрудники погранслужбы не объясняет причину задержки, а кабинки на пропускном пункте пустые.

Эстония ранее заявляла, что граница с РФ может быть закрыта «в любой момент». Означает ли такая ситуация на КПП «Нарва» закрытии границы или это временная внутренняя задержка в работе контрольно-пропускного пункта пока неизвестно. Увеличение числа пересечений российско-эстонской границы связано также с решением финского правительства о закрытии своей восточной границы. Примерно на 25%, чем обычно, увеличилась эта цифра. КПП на границе Эстонии могут быть закрыты в течение часа после решения правительства заявляла глава пограничного управления Департамента полиции и погранохраны Эстонии Ева Калмус.