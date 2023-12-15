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«Политический трюк» и «гражданская война»: какие настроения в США перед выборами

Наталия Жадько
09:57 15.12.2023
Начало судебного процесса ожидается в следующем году. По мнению сторонников Байдена, улики и доказательства высосаны из пальца.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Chris Kleponis - Pool, CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press
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В конгрессе прошло заседание палаты представителей, члены которой поддержали официальное расследование импичмента Джо Байдена. Его подозревают в том, что он систематически получал миллионные откаты от сделок своего младшего сына Хантера в размере свыше 24 миллионов долларов.

Сын президента Хантер Байден - основной свидетель по этому делу. Его ждали для дачи показаний в рамках расследования о коррупции.

«Мой отец не был финансово вовлечен в мой бизнес ни когда я работал адвокатом, ни когда сидел в совете директоров компании Burisma, ни тогда, когда я строил бизнес с китайскими партнерами или когда я инвестировал деньги и в нашей стране, и за границей. Предполагать, что это является основанием для объявления импичмента - полный абсурд. Нет никаких доказательств, свидетельствующих о том, что отец принимал участие в моем бизнесе», - заявил он.

Начало судебного процесса ожидается в следующем году. Почти пять миллионов долларов - общая сумма выплат, указанная в обвинительном заключении. А еще - неуплата налогов на общую сумму почти в 1,5 миллиона долларов. Хантеру грозит до 17 лет за решеткой. Но свою вину он не признает, как и его отец. Расследование республиканцев в рамках процедуры импичмента он назвал «безосновательным политическим трюком».

«Вместо того чтобы сделать что-либо для того, чтобы улучшить жизнь американцев, они сосредоточены на том, чтобы атаковать меня с помощью лжи. Вместо того чтобы выполнять свою срочную работу, они предпочитают тратить время на этот необоснованный политический трюк», - приводятся его слова в заявлении, опубликованном на официальном портале Белого дома.

По мнению сторонников Байдена, улики и доказательства высосаны из пальца, и расследование они высмеивают.

«Спустя 11 месяцев никто не может сказать нам, в чем заключается предполагаемое преступление Джо Байдена, где оно произошло, когда оно произошло, каков был мотив и кто стал жертвой», - заявил член палаты представителей Джейми Раскин.

За три года правления Байдена в США, по разным оценкам, нелегально въехало от 8 до 10 миллионов мигрантов. На прошлой неделе был поставлен суточный рекорд - 12 тысяч незаконных пересечений. Также отмечается дефицит бюджета - миллиарды долларов утекают в виде бесконечных траншей, снарядов и боеприпасов на Украину.

На апрель 2024 года запланирован выход фильма с говорящим названием «Гражданская война». По задумке режиссера, это не просто антиутопия - речь идет о предчувствии больших потрясений. На кинокартину авторов фильма, по их мнению, вдохновил кризис в Штатах, который вынуждает рассматривать такой сценарий как возможный. И, судя по всему, это явный намек на то, что может ожидать предвыборную Америку в наступающем году.

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