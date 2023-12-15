Финляндия предоставит США до 15 районов страны под военные склады и базы

Глава МО Финляндии Антти Хакканен отметил, что размещение американских баз и военного контингента не предполагается в восточной части страны - на границе с Россией.

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Хельсинки и Вашингтон планируют подписать соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел североевропейского государства.

Уточняется, что договор Defence Cooperation Agreement (DCA) позволит американским военным разместить свои базы, склады, вооружение и контингент в 15 военных районах. Министр обороны страны Антти Хакканен отметил, что размещение американских баз и военного контингента не предполагается в Восточной Финляндии - на границе с Россией. По его словам, это было сделано сознательно из «гигиенических соображений».

«Соглашение о сотрудничестве в области обороны, которое будет подписано, еще больше углубит двусторонние союзнические отношения между Финляндией и Соединенными Штатами», - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Также сообщается, что сотрудничество позволит выделить отдельные территории страны исключительно для военных США. Отмечается, что им разрешат беспрепятственно въезжать на территорию Финляндии.

В октябре этого года глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что уже в ближайшей перспективе на территории Финляндии и Швеции могут появиться военные базы НАТО и ударные виды вооружений. Он также отметил, что вступление Финляндии в Североатлантический блок и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности.