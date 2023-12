Финляндия предоставит США до 15 районов страны под военные склады и базы Максим Крюков Глава МО Финляндии Антти Хакканен отметил, что размещение американских баз и военного контингента не предполагается в восточной части страны - на границе с Россией.

© Фото: US Embassy In Kyiv, Keystone Press Agency, Global Look Press

Читайте нас на: