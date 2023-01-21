Российских моряков оштрафовали в Норвегии за форму с флагом РФ

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В норвежской провинции Финнмарк за ношение униформы с флагом РФ оштрафовали двух российских моряков, сошедших на берег в Киркенесе. Об этом сообщила газета Dagbladet.

«Это был тяжелый рабочий день для двух российских моряков», - пишет издание.

Моряки были оштрафованы на 5 тысяч норвежских крон, что соответствует 35 тысячам рублей по статье 165 Уголовного кодекса Норвегии за неправомерное использование униформы.

Отмечается, что само по себе ношение камуфляжной одежды не считается незаконным, однако, по мнению полиции, она может «вызвать страх и создать дискомфорт» у жителей города, так как напоминает российскую военную форму. В правоохранительных органах отметили, что это нежелательно, учитывая нынешнюю политическую обстановку и действия России.

Ранее сообщалось о разведывательном корабле ВМС Норвегии неподалеку от места всплытия российской атомной подводной лодки «Тула». Она следила за подлодкой РФ перед пуском межконтинентальной ракеты «Синева» из Баренцева моря.