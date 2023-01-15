Командир АПЛ «Тула» обнаружил разведку Норвегии перед пуском ракеты «Синева»

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РЗК «Марьята» (разведывательный корабль Marjata ВМС Норвегии) наблюдал за атомной подводной лодкой «Тула» перед пуском межконтинентальной ракеты «Синева» из Баренцева моря. Этот корабль довольно часто наблюдает за нашими подводниками из нейтральных вод, но близко не подходит, соблюдая статус-кво. Командир атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» Михаил Морозов рассказал в эфире «Военной приемки», что у них всегда стоит задача укрываться от противника, но в данном случае они ограничены теми планами, которые поставило командование.

«Они (РЗК “Марьята”) постоянно здесь находятся, отслеживают все переходы кораблей. Как правило, это их штатное место. Они всегда соблюдают дистанцию, чтобы к ним близко никто не подошел. Ну и смысла им подходить к нам тоже нет. У них есть выпускные антенны, подкильные гидроакустические станции. На них они производят слежение и вскрытие подводной обстановки в районе. Задача укрываться от противника есть всегда, но мы ограничены рамками своего полигона, теми планами, которые нам поставило командование. Поэтому РЗК “Марьята” часто наблюдает, где мы находимся», - объяснил Морозов.

Напомним, что пуск был произведен в конце октября из Баренцева моря в рамках тренировки сил стратегического сдерживания, которая прошла под руководством президента РФ Владимира Путина. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложили Верховному главнокомандующему о проведении в России тренировки по стратегическому сдерживанию.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Баллистическая ракета. Подводный пуск своими глазами. Часть 1» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Съемочная группа программы отправилась в боевой поход на подводной лодке, чтобы отснять подводный запуск баллистической ракеты. А ведущий Алексей Егоров задался целью показать зрителям, что именно происходит на центральном посту атомного подводного крейсера в момент запуска ракеты, а также то, как выглядит сам момент старта под водой.