Зеленский прибыл в Германию с необъявленным заранее визитом

Владимир Зеленский прибыл во Франкфурт, затем направился в немецкий Висбаден.

© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency Global Look Press

Владимир Зеленский прибыл сегодня во Германию с неанонсированным заранее визитом, сообщает Bild. Информацию подтверждает местная полиция, которая также предупреждает о возможных перекрытиях дорог в связи с прибытием украинского лидера в страну.

«По поводу сегодняшнего визита президента Украины в Гессен: в связи с усилением мер безопасности будут кратковременные перекрытия дорог и неудобства во всем регионе-метрополии Франкфурт-Рейн-Майн», - говорится в сообщении полиции в социальной сети X.

Уточняется, что из Франкфурта, куда изначально приземлился его самолет, Зеленский направился в Висбаден.

Накануне он посетил Норвегию, об этом визите также не сообщалось заранее. Перед этим, в понедельник 11 декабря, Зеленский в Вашингтоне провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Речь шла об очередном пакете финансовой помощи со стороны США.