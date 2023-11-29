Артиллеристы рассказывают, что на Южно-Донецком направлении противник начал выдыхаться и теперь действует малыми группами.

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Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийских подразделений группировки войск «Восток» продолжают уничтожать живую силу и бронированную технику вооруженных формирований украинских националистов, а также оказывать огневую поддержку штурмовым подразделениям на Южно-Донецком направлении.

По словам российских военнослужащих, на данном направлении противник начал выдыхаться и теперь действует малыми группами. Заметно увеличилась и дальность до целей, по которым работают артиллеристы. Это свидетельствует о том, что постепенно оборона неприятеля продавливается, и он начинает понемногу откатываться назад.

Бойцы из Приморья уничтожили десятки танков и бронемашин украинских боевиков. Сейчас артиллеристы наносят удары по позициям ВСУ в районе Урожайного. Сразу после произведенного выстрела они проводят небольшую корректировку огня, чтобы нанести максимальный урон противнику. Бойцы получают информацию в режиме реального времени от расчета беспилотного летательного аппарата, который работает вместе с артиллерийским дивизионом непосредственно на огневых позициях.

Ранее «Звезда» рассказала, как морские пехотинцы Балтийского и Тихоокеанского флотов смели позиции боевиков и взяли под контроль несколько опорных пунктов противника под Угледаром на Южно-Донецком направлении. На одном из ключевых направлений неприятель сдался без боя, отойдя со своих позиций. Как отметили российские военные, в последнее время это обычное поведение националистов.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.