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Экс-премьер Словакии: только Россия способна победить Запад

Владимир Рубанов
04:36 15.12.2023
По мнению Яна Черногурского, Запад уже давно воспринимает Россию как врага.
Экс-премьер Словакии: только Россия способна победить Запад
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости
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Военный конфликт с Россией невозможно выиграть, заявил Ян Чарногурский, премьер-министр Словакии в 1991-1992 годах. По его словам, РФ - единственная страна в мире, которая способна бросить вызов Западу, а российско-украинский конфликт окажет серьезное влияние на мировую геополитику, пишет «Лайф».

По мнению Черногурского, Запад уже давно воспринимает Россию как врага. Такие отношения обусловлены тем, что РФ является самой богатой страной в мире.

«Россия - единственное государство, способное победить Запад в военном отношении», - сказал Чарногурский в интервью Hlavný dennik.

Экс-премьер объяснил, что в странах НАТО в общей сложности проживает около 800 миллионов жителей, а в России - 150 миллионов, что является огромной разницей. У Украины всегда было на поле боя не меньше солдат, чем у России, а то и больше, считает Черногурский.

«Но они не смогли победить Россию. Русские умеют воевать, они патриоты», - сказал словацкий политик.

По его словам, Москва логично отреагировала на действия США и НАТО и на угрозу национальной безопасности в непосредственной близости от своих границ. Угроза особенно проявилась после Майдана на Украине в 2014 году.

После поражения Запада на Украине доллар США потеряет свое значение и позиции мировой валютной валюты, а США столкнутся с экономическим спадом, прогнозирует экс-премьер. Он также ожидает распада НАТО и вывода американских военных из Европы.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Любош Блага заявил, что вылеты переданных ВСУ истребителей F-16 с авиабаз стран Запада приведут к открытому столкновению с Россией.

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